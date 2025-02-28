أخبار مصر: استطلاع هلال رمضان، مفاجأة من والدة آية عادل عن مصرعها بالأردن، أول ظهور لـ ريكو، حادث مروع بالمنيا، ارتفاع الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان لعام 1446 هجريا وتعلن النتيجة في احتفال رسمي

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك من خلال اللجان الشرعية المختصة في شتى أنحاء الجمهورية، ويعلن المفتي نتيجة الرؤية في احتفال رسمي وشعبي تنظمه مساء اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، الموافق 29 شعبان 1446هـ.

والدة آية عادل تكشف مفاجأة في واقعة مصرعها بالأردن، ومكالمة هاتفية قد تغير مجريات القضية

آية عادل، كشفت والدة المصرية آية عادل، التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق السابع في منطقة لواء الرصيفة شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، تفاصيل جديدة في القضية.

غدا، صرف معاشات شهر مارس 2025، اعرف هتقبض كام بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدًا السبت الموافق الأول من مارس، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مارس للعملاء، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

ترامب: لا أحد يعرف ما القادم بشأن اتفاق غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إدارته تعمل بجهد في الشرق الأوسط وغزة وسوف تخرج بحلول "جيدة جدًا"، مرجحًا اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري والمصري والدوريات الأوروبية والعربية ودوري الكرة النسائية.

ريكو يوجه رسالة إلى فيتو في أول ظهور بعد أزمته الصحية المفاجئة بدبي (فيديو)

كشف المطرب الشعبي ريكو، تطورات حالته الصحية بالوقت الحالي بعد نقله مؤخرًا إلى العناية المركزة في دبي.

الأوقاف تستعد لاستقبال رمضان بافتتاح 162 مسجدا جديدا في 23 محافظة، اليوم

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 162 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 28 من فبراير 2025م، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، 111 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و51 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

جاهزة ولم تعد قيد التفاوض، أمريكا تفرض سياسة الأمر الواقع في صفقة المعادن الأوكرانية

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن صفقة المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا جاهزة ولم تعد قيد التفاوض.

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة بالأسواق، عيار 21 يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه

سعر جرام الذهب، تنشر "فيتو" أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة، بعد أن شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعًا بنحو 30 جنيهًا بجميع الأعيرة بختام تعاملات الخميس 27 فبراير 2025 داخل الأسواق.

خطبة اليوم الجمعة، مساجد الجمهورية تستقبل شهر رمضان بموضوع "يا باغي الخير أقبل"

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بعنوان: "يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أقبِل"، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بفضائل شهر رمضان المعظم، والتنبيه على وجوب الإقبال على مواسم الخير، علمًا بأن الخطبة الثانية تتناول إبراز أهمية الحفاظ على الآثار المصرية، وصون الثروات الطبيعية لبلدنا العزيز.

المعاملة بالمثل، بيان من الخارجية الجزائرية للرد على القيود الفرنسية على حركة التنقل

أعلنت الجزائر، أمس الخميس، أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، مؤكدة أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.

الليلة، عرض أول حلقتين من مسلسل الكوميديا الرمضاني "أشغال شقة جدا"

يعود مسلسل الكوميديا العائلي “أشغال شقة” بموسم ثانٍ وجديد عقب النجاح المدوي الذي حققه الموسم الأول في رمضان المنصرم بشهادة كل من الجمهور والعديد من النقاد.

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

في واقعة غريبة، تم إلغاء مباراة كرة القدم في ألمانيا بعد تعرض حكم المباراة عضة في منطقة حساسة أجبرته على عدم إدارة المباراة وإلغائها.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025؟

يتساءل الملايين عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025.

بقرار رسمي، العراق يمنع المجاهرة بالإفطار خلال رمضان ويهدد الوافدين بالترحيل فورا

أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا رسميًّا منعت فيه "الإفطار العلني" نهارًا خلال شهر رمضان المبارك.

الأتوبيس اتدمر، الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بسيارتي نقل ووقوع إصابات في المنيا

حصلت فيتو على اللقطات الأولى لحادث تصادم أتوبيس بسيارتي نقل بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا وأسفر عن إصابة 9 أشخاص.

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

بعدما هاجمه مرارًا وتكرارا خلال الفترة الماضية، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير رأيه في الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدما وافق الأخير على صفقة المعادن التي تخول واشنطن الاستفادة من تلك الثروة الأوكرانية المهمة.

"الإسكان" تجهز لأكبر طرح لشقق المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى التجهيز والإعداد لأكبر طرح للشقق للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات.

ضربت مدير أعمالها وصورته لإذلاله، تفاصيل ضبط المؤثرة وملكة جمال الجزائر وحيدة قروج

استيقظ الجزائريون على مقطع فيديو صادم للمؤثرة وملكة جمال الجزائر سابقًا وحيدة قروج، وهي تعتدي على مدير أعمالها بوحشية.

في 3 ثوان، لحظة انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك (فيديو)

انهار مبنى يضم مركز إطفاء في ولاية نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية عاصفة ثلجية قوية ضربت عددًا من المناطق الأمريكية.

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