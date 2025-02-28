الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: لا أحد يعرف ما القادم بشأن اتفاق غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إدارته تعمل بجهد في الشرق الأوسط وغزة وسوف تخرج بحلول "جيدة جدًا"، مرجحًا اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع: "أعتقد أننا سنتوصل إلى بعض الحلول الجيدة، لكن المرحلة الأولى اكتملت تقريبا".

جاء ذلك في رده على سؤال بشأن فرص نجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأضاف ترامب حول رؤيته لمصير اتفاق غزة في الأيام المقبلة: "لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في غزة لكنني أعتقد أننا أحدثنا تأثيرًا إيجابيًّا للغاية"، مستدركًا: "لكن المرحلة الأولى اكتملت تقريبًا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على وشك الانتهاء ولا أحد يعرف ما سيحدث تاليًا"، حسب تعبيره.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ستارمر إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط".

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه القيادة المصرية بوصول وفود من إسرائيل وأمريكا وقطر لاستئناف مفاوضات غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط يمارسها رؤساء بلديات وأعضاء في حزب "الليكود" على بنيامين نتيناهو زعيم الحزب لمواصلة العمل لإعادة الرهائن، وفق القناة 12 العبرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرق الأوسط غزة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حزب الليكود بنيامين نتيناهو
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة بدءا من هذا الموعد

اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان لعام 1446 هجريا وتعلن النتيجة في احتفال رسمي

أحمد بلال: زيزو ما لهوش مكان في الأهلي ولو وافق يلعب احتياطي يروح

بشير التابعي: الزمالك تخصص نكد على الجماهير والأهلي سيتوج بالدوري

حجز التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة الإساءة لإحدى الشركات

مسلسل الشرنقة الحلقة الأولى، أحلام الثراء تطارد أحمد داود

عبد الواحد السيد: الزمالك مظلوم وهناك محاولات لإبعاده عن المنافسة

ترامب: لا أحد يعرف ما القادم بشأن اتفاق غزة

منوعات

المزيد

صياد روسي يثير الجدل بعد اصطياد مخلوق بحري غريب

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يمكن توجيه قيمة الأضحية إلى مشروعات خيرية؟ أحمد كريمة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية