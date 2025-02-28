ترامب: لا أحد يعرف ما القادم بشأن اتفاق غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إدارته تعمل بجهد في الشرق الأوسط وغزة وسوف تخرج بحلول "جيدة جدًا"، مرجحًا اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع: "أعتقد أننا سنتوصل إلى بعض الحلول الجيدة، لكن المرحلة الأولى اكتملت تقريبا".

جاء ذلك في رده على سؤال بشأن فرص نجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأضاف ترامب حول رؤيته لمصير اتفاق غزة في الأيام المقبلة: "لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في غزة لكنني أعتقد أننا أحدثنا تأثيرًا إيجابيًّا للغاية"، مستدركًا: "لكن المرحلة الأولى اكتملت تقريبًا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على وشك الانتهاء ولا أحد يعرف ما سيحدث تاليًا"، حسب تعبيره.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ستارمر إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط".

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه القيادة المصرية بوصول وفود من إسرائيل وأمريكا وقطر لاستئناف مفاوضات غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط يمارسها رؤساء بلديات وأعضاء في حزب "الليكود" على بنيامين نتيناهو زعيم الحزب لمواصلة العمل لإعادة الرهائن، وفق القناة 12 العبرية.

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