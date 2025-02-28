ضربت مدير أعمالها وصورته لإذلاله، تفاصيل ضبط المؤثرة وملكة جمال الجزائر وحيدة قروج

استيقظ الجزائريون على مقطع فيديو صادم للمؤثرة وملكة جمال الجزائر سابقًا وحيدة قروج، وهي تعتدي على مدير أعمالها بوحشية.

فيديو عنيف

وأظهرت اللقطات ملكة جمال الجزائر السابقة تصفع الرجل وتبصق على وجهه وتضربه على رأسه، بينما لم يرد الأخير الفعل وبدا كأنه مستسلم منهار، في مشاهد أثارت تفاعلًا واسعًا.

وحيدة قروج تتباهي بضرب مدير أعمالها

والغريب أن المؤثرة الشهيرة وحيدة قروج نشرت مقطع الفيديو على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي كأنها تتباهي بما فعلته، ظهرت خلاله وهي تضرب رجلًا ضربًا مبرحًا وتقوم بإذلاله وشتمه بعبارات مهينة وتصرخ عليه بصوت عالٍ، ليتبيّن أنه مدير أعمالها.

القبض على ملكة الجزائر السابقة وحيدة قروج

ومن جانبه كشفت مصالح الدرك الوطني في الجزائر يوم الخميس تفاصيل توقيف المؤثرة وملكة جمال الجزائر سابقًا وحيدة قروج.



وأكدت فرقة الدرك الوطني بمنطقة أولاد فايت وفي بيان، أنه تم توقيف امرأة قامت بالاعتداء على شخص بالضرب وتصويره.

وبينت المصالح ذاتها أن المرأة تبلغ من العمر 32 سنة، وقد قامت بالاعتداء على شخص وتصوير مشاهد الضرب بالفيديو للتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

استدراج واعتداء وتصوير

وأشارت التحقيقات إلى أنها قامت باستدراج الضحية، وحجزه بمنزلها، والاعتداء عليه وتصويره تحت طائلة التهديد، مع نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جهته، رفع الضحية شكوى لدى فرقة الدرك الوطني بأولاد فايت، وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم التحقيق مع المشتبه فيها.

ومثُلت المؤثرة وعارضة الأزياء المتهمة وحيدة قروج يوم الخميس، أمام محكمة الشراقة بناء على إجراء المثول الفوري..

وأصدرت المحكمة حكما بإيداع صانعة المحتوى الشهيرة وملكة جمال الجزائر سابقًا وحيدة قروج، السجن المؤقت، بتهمة الاعتداء على مدير أعمالها وتصوير مشاهد الضرب للتشهير به.



من هي وحيدة قروج

يذكر أن وحيدة قروج، تعتبر واحدة من أهم صانعات المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما أنها عارضة أزياء معروفة في بلادها، وسبق أن فازت بلقب جمال التراث الإفريقي لسنة 2019.

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