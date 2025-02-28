من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

بعدما هاجمه مرارًا خلال الفترة الماضية، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير رأيه في الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدما وافق الأخير على صفقة المعادن التي تخول واشنطن الاستفادة من تلك الثروة الأوكرانية المهمة.

Trump: Did I call Zelenskyy a dictator? I can’t believe I said that



Trump a few days ago: Zelenskyy is a dictator pic.twitter.com/GVGdpO5tsU — FactPost (@factpostnews) February 27, 2025

هل زيلينسكي ديكتاتورا، سؤال محرج لترامب

فخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمير، مساء أمس الخميس، في البيت الأبيض، سئل ترامب عما إن كان لا يزال يظن أن زيلينسكي ديكتاتور. ليرد متسائلا: "هل قلت ذلك حقًا.. لا أعتقد.."!

بسمة خبيثة

فيما ظهرت بسمة خفيفة وخبيثة على محياه.

كذلك واجهه صحافي مرة أخرى، سائلًا "هل ستعتذر من الرئيس الأوكراني بعدما وصفته بالديكتاتور، مقابل الثناء على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبر ديكتاتورا بالفعل؟".

ليبادر ترامب قائلا: "اسمع سألتقي به غدا (اليوم الجمعة) "وسيكون اجتماعنا جيدا جدا".

🚨 Wow! A UK reporter just asked Trump if he was going to apologize for calling Zelensky a dictator, while praising Putin who is indeed a dictator.



This is how it is done, US press! pic.twitter.com/oN03ma9tGa — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) February 27, 2025

كما أكد أنه يكن لنظيره الأوكراني مقدارا كبيرا من الاحترام، قائلا: "أحترمه كثيرا، صحيح أننا أعطيناه الكثير من السلاح والأموال لكنه استعملها بشكل شجاع"، في إشارة إلى مواجهته روسيا.

ترامب ينتقد زيلينسكي ويذكره بماضيه الكوميدي

وكان ترامب وجه انتقادات عديدة إلى زيلينسكي مؤخرا، إذ ذكّر بماضيه الكوميدي، مستخفًّا به.

كما ألمح إلى تراجع شعبيته كثيرا في أوكرانيا، داعيا إياه إلى إجراء انتخابات جديدة، وهو مطلب روسي تكرر سابقا، إذ تصر موسكو على أن ولاية الرئيس الأوكراني انتهت في مايو الماضي (2024)، وبالتالي يجب على كييف إجراء انتخابات.

فيما كال المديح لبوتين، واصفا إياه بالرجل الذكي جدًا، والذي يود السلام.

ما استدعى ردا من الرئيس الأوكراني، إذ اعتبر أن ترامب غرق في "البروباجندا الروسية"، إلا أنه شدد في الوقت عينه على أنه يكن الاحترام له، مشددا على المساعدة الكبيرة التي قدمتها واشنطن لبلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ بدء الغزو الروسي في 22 فبراير 2022.

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