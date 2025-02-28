"الإسكان" تجهز لأكبر طرح لشقق المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى التجهيز والإعداد لأكبر طرح للشقق للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات.

ويأتي ذلك بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للطرح الجديد، وسبق وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هناك نحو 400 ألف وحدة سكنية، تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات، بمساحات متنوعة، وتم التوجيه ببدء إجراءات الطرح والإعلان لفتح باب الحجز، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يتم الإعلان عن شروط وآليات الحجز، والسداد، والترويج لطرح هذه الوحدات.

وأضاف "الحمصاني": سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين للاتفاق على تفاصيل الطرح، وعدد الوحدات تفصيلًا، ومساحاتها، ونسب التنفيذ، خاصة أن جزءا منها جاهز للتسليم، على أن يتم العرض قريبًا على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرض الصورة النهائية للطرح الكبير على فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وبدأت وزارة الإسكان فى حصر الوحدات المتاحة الجاهزة والجاري تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات، ومن المقرر أن يضم الطرح الجديد عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات

وعقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعا لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوريه محدودي ومتوسطي الدخل، ومشروعات الإسكان الأخرى بعددٍ من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.

وأكد المهندس شريف الشربيني على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تلبية الطلب على تملك الوحدات السكنية لهاتين الشريحتين.

وأكد الوزير أن هذا يضع على عاتق الوزارة مسئولية كبيرة، مشيرا إلى ضرورة ضغط كافة الأعمال للانتهاء من كافة الوحدات في أسرع وقت ممكن حيث يتم العمل على إجراءات الطرح لها، ولابد من الالتزام بالمدة المحددة لتنفيذ تلك المشروعات لتسليمها لحاجزيها.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للوحدات ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بمدن المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا الجديدة وناصر الجديدة و١٥ مايو، بجانب متابعة موقف مشروعات "سكن مصر وجنة والفيلات" بمدينة المنصورة الجديدة، والمشروع السكني بمدينة السويس الجديدة ومشروع "جنة" بمدينة ملوي الجديدة، كما تابع موقف أعمال المرافق والخدمات بكافة تلك المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بدفع كافة الأعمال للانتهاء من المشروعات بجانب العمل على الانتهاء أيضا من كافة أعمال المرافق بتلك المشروعات لتكون جاهزة بالكامل في المدد الزمنية المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.