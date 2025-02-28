مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري والمصري والدوريات الأوروبية والعربية ودوري الكرة النسائية.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
غزل المحلة ضد إنبي - 4:00 مساء - ON Sport.
سيراميكا ضد بتروجت - 7:00 مساء - ON Sport.
الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7:00 مساء - ON Sport.
مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
أستون فيلا ضد كارديف سيتي - 10:00 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
بلد الوليد ضد لاس بالماس - 10:00 مساء - beIN SPORTS 3
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
شتوتجارت ضد بايرن ميونخ - 9:30 مساء - beIN SPORTS 5
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
موناكو ضد ريمس - 9:45 مساء - beIN SPORTS 4
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
فيورنتينا ضد ليتشي - 9:45 مساء
الدوري السعودي
العروبة ضد النصر - 9:00 مساء - SSC EXTRA 1 HD.
الشباب ضد ضمك - 9:00 مساء - SSC EXTRA 2 HD
الهلال ضد اهلي جدة - 9:00 مساء - SSC1 HD
الدوري الإماراتي
العروبة ضد الشارقة - 3:35 مساء - AD Sports
الجزيرة ضد دبا الحصن - 3:35 مساء - AD Sports
شباب الأهلي ضد بني ياس - 6:15 مساء - AD Sports
الدوري المغربي
الرجاء ضد المغرب الفاسي - 7:00 مساء - Arryadia TV.
الفتح الرباط ضد نهضة الزمامرة - 7:00 مساء - Arryadia TV.
أولمبيك آسفي ضد الجيش الملكي - 9:00 مساء - Arryadia TV.
نهضة بركان ضد الوداد - 11:00 مساء - Arryadia TV.
دوري نجوم قطر
الأهلي القطري ضد الشمال - 3:45 مساء
الدحيل ضد الشحانية - 3:45 مساء
نادى قطر ضد أم صلال - 6:00 مساء
دوري الكرة النسائية
المصري ضد اتحاد بسيون - 1:00 ظهرًا
الاتحاد السكندري ضد إنبي - 2:30 مساء
الجونة ضد بالم هيلز - 2:30 مساء
الأهلي ضد زد - 2:30 مساء
بيراميدز ضد وادي دجلة - 2:30 مساء
البنك الأهلي ضد الزمالك - 2:30 مساء
مسار ضد المقاولون العرب - 2:30 مساء
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