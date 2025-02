مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

2/28/2025 5:14:24 AM

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري والمصري والدوريات الأوروبية والعربية ودوري الكرة النسائية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

غزل المحلة ضد إنبي - 4:00 مساء - ON Sport.

سيراميكا ضد بتروجت - 7:00 مساء - ON Sport.

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7:00 مساء - ON Sport.



مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

أستون فيلا ضد كارديف سيتي - 10:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد لاس بالماس - 10:00 مساء - beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

شتوتجارت ضد بايرن ميونخ - 9:30 مساء - beIN SPORTS 5

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

موناكو ضد ريمس - 9:45 مساء - beIN SPORTS 4

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد ليتشي - 9:45 مساء

الدوري السعودي

العروبة ضد النصر - 9:00 مساء - SSC EXTRA 1 HD.

الشباب ضد ضمك - 9:00 مساء - SSC EXTRA 2 HD

الهلال ضد اهلي جدة - 9:00 مساء - SSC1 HD



الدوري الإماراتي

العروبة ضد الشارقة - 3:35 مساء - AD Sports

الجزيرة ضد دبا الحصن - 3:35 مساء - AD Sports

شباب الأهلي ضد بني ياس - 6:15 مساء - AD Sports



الدوري المغربي

الرجاء ضد المغرب الفاسي - 7:00 مساء - Arryadia TV.

الفتح الرباط ضد نهضة الزمامرة - 7:00 مساء - Arryadia TV.

أولمبيك آسفي ضد الجيش الملكي - 9:00 مساء - Arryadia TV.

نهضة بركان ضد الوداد - 11:00 مساء - Arryadia TV.



دوري نجوم قطر

الأهلي القطري ضد الشمال - 3:45 مساء

الدحيل ضد الشحانية - 3:45 مساء

نادى قطر ضد أم صلال - 6:00 مساء



دوري الكرة النسائية

المصري ضد اتحاد بسيون - 1:00 ظهرًا

الاتحاد السكندري ضد إنبي - 2:30 مساء

الجونة ضد بالم هيلز - 2:30 مساء

الأهلي ضد زد - 2:30 مساء

بيراميدز ضد وادي دجلة - 2:30 مساء

البنك الأهلي ضد الزمالك - 2:30 مساء

مسار ضد المقاولون العرب - 2:30 مساء

