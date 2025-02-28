في 3 ثوان، لحظة انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك (فيديو)

انهار مبنى يضم مركز إطفاء في ولاية نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية عاصفة ثلجية قوية ضربت عددًا من المناطق الأمريكية.

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة انهيار مبنى إدارة إطفاء "بارنيفيلد"، خلال العاصفة القوية التي ضربت عددًا من المناطق الأمريكية.

Heavy Snow Claims Barneveld Fire Station in Dramatic Collapse



On February 22, 2025, the main structure of the Barneveld Volunteer Fire Department, located at 8530 Old Poland Road in Barneveld, Oneida County, New York, collapsed under the weight of accumulated snow. This incident… pic.twitter.com/LSPseho4Hr February 27, 2025

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن رجال الإطفاء كانوا يعملون على إزالة الثلوج من على سطح المبنى قبل دقائق من انهياره يوم السبت 22 فبراير. ولم يصب أحد بأذى.

وتأتي الحادثة بعد أيام فقط من تحذير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "البرد الشديد الذي يهدد حياة" في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.

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