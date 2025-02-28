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في 3 ثوان، لحظة انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك (فيديو)

انهيار مروع لمركز
انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك، فيتو

انهار مبنى يضم مركز إطفاء في ولاية نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع على خلفية عاصفة ثلجية قوية ضربت عددًا من المناطق الأمريكية.

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة انهيار مبنى إدارة إطفاء "بارنيفيلد"، خلال العاصفة القوية التي ضربت عددًا من المناطق الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن رجال الإطفاء كانوا يعملون على إزالة الثلوج من على سطح المبنى قبل دقائق من انهياره يوم السبت 22 فبراير. ولم يصب أحد بأذى.

وتأتي الحادثة بعد أيام فقط من تحذير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "البرد الشديد الذي يهدد حياة" في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة.

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مركز اطفاء ولاية نيويورك عاصفة ثلجية كاميرا مراقبة مبنى إدارة إطفاء بارنيفيلد
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