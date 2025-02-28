الأوقاف تستعد لاستقبال رمضان بافتتاح 162 مسجدا جديدا في 23 محافظة، اليوم

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 162 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 28 من فبراير 2025م، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، 111 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و51 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.



إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 1126 مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 1126مسجدًا، من بينها 770 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و356 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13207 مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا 118 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

ففي محافظة الفيوم:

إحلال وتجديد: مسجد العتيق، قرية زيد – مركز إبشواي؛ مسجد العمدة، قرية منشأة سكران- مركز الفيوم؛ مسجد الإخلاص،عزبة الكاشف، قرية أبو جندير- مركز إطسا؛ مسجد الأحبة، عزبة النقلة، قرية أبوكساه- مركز إبشواي؛ مسجد عبد الرازق محجوب، قرية أصلان – مركز طامية؛ مسجد الرحمن، قرية منشأة سكران- مركز الفيوم؛ مسجد عبد الله جنيدي، قرية قصر الجبالي – الشواشنة؛ مسجد محمود مصطفى، قرية المشرك قبلي- الشواشنة؛ مسجد الرحمن، عزبة مشاطي- مركز إطسا؛ مسجد الرحمة، قرية البرسلي- مركز طامية؛ مسجد الرحمة، عزبة الشهيبي، قرية الروضة – مركز طامية؛ مسجد الرحمن، عزبة الدوار، قرية أبو مير – مركز إطسا، مسجد الأستماطي الغربي، قرية منشية الجمال- مركز طامية.

وفي محافظة بني سويف:

إحلال وتجديد: مسجد التوبة، عزبة علي سعيد، قرية مناشي أبو صير – مركز الواسطى؛ مسجد الريان، عزبة الريان، قرية طنسا الملق - مركز ناصر؛ مسجد الهدى، عزبة عبد الله عبد الجواد، قرية دلهانس، مركز الفشن؛ مسجد النور القبلي، قرية منشاة الأمراء – مركز إهناسيا؛ مسجد الفتح، ابنى بيتك (2) قطاع (ب) شرق النيل- بندر بني سويف؛ مسجد الرحمن، عزبة عبد الجليل، قرية إطواب–مركز الواسطى.

إنشاء: مسجد الرحمن الرحيم، قرية الأمل، شرق النيل – مركز بني سويف.

وفي محافظة البحيرة:

إحلال وتجديد: مسجد الرحمة، عزبة عيسى- مركز شبرا خيت؛ مسجد إبراهيم الشرقاوي، قرية مؤسسة البستان – مركز الدلنجات؛ مسجد بدر الرئيسي – مدينة بدر؛ مسجد الهدى رمضان حسان، قرية الحاجر – مركز كفر الدوار؛ مسجد بيومي عثمان، قرية قافلة – مركز أبو حمص؛ مسجد الشعفي، قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير؛ مسجد الفتح؛ قرية الفتح – النوبارية – مركز أبو المطامير؛ مسجد عزبة بطة القديم – مركز الرحمانية؛ مسجد أبو بكر الصديق، قرية أبو مسعود – مركز الدلنجات؛ مسجد الخزان القبلي، قرية منشاة الأوقاف – مركز دمنهور.

إنشاء: مسجد الروضة، قرية أريمون – مركز المحمودية؛ مسجد أحمد الحجر، قرية قافلة – مركز أبو حمص؛ مسجد فاطمة عبد العزيز الذكير – مركز وادي النطرون.

صيانة: مسجد الزرقا – مدينة دمنهور.



وفي محافظة الجيزة:

إحلال وتجديد: مسجد التوبة، قرية كفر الواصلين – مركز أطفيح؛ مسجد الحسيني، قرية الناصرية – مركز العياط؛ مسجد الزاوية، قرية طهما - مركز العياط؛ مسجد الرحمن، قرية الكفر الغربي، الديسمي – مركز الصف الأول؛ مسجد الشويمي، قرية الصالحية – مركز أطفيح؛ مسجد أبو شعلان، قرية نجوع العرب – مركز الصف.

إنشاء: مسجد الرحمة – زهراء أكتوبر – 800 فدان – 6 أكتوبر.

صيانة: مسجد نور الرحمن، قرية القصر– الواحات البحرية؛ مسجد التوبة، قرية القصر – الواحات البحرية؛ مسجد عين الجزارين، الباويطي – الواحات البحرية.

وفي محافظة الشرقية:

إحلال وتجديد: مسجد أبو العباس، قرية المناحريت– مركز ديرب نجم؛ مسجد الرحمة، قرية الدعابسة، أولاد مهني – مركز بلبيس؛ مسجد الكبير الختاعنة– مركز فاقوس؛ مسجد عمرو بن العاص، قرية خمسة خفرع – مركز صان الحجر؛ مسجد الشيخة مريم، قرية أكياد القبلية - مركز فاقوس؛ مسجد الشرقي، قرية قشا – مشتول السوق.

صيانة: مسجد النصر – مركز الزقازيق؛ مسجد الفتح، عزبة أبو أحمد النوبة – مركز بلبيس.



وفي محافظة الدقهلية:

إحلال وتجديد: مسجد المحمدي، قرية أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد؛ مسجد الأوفياء، قرية ميت النحال – مركز دكرنس؛ المسجد الشرقي، قرية منشأة صبري أبو علم – مركز تمي الأمديد؛ مسجد النجار، سوق الخواجات – مركز المنصورة.

صيانة: مسجد الشهداء ( الفوزان )، قرية ميت محسن – مركز ميت غمر.

وفي محافظة المنيا:

إحلال وتجديد: مسجد أولاد الشيخ الكسروى، قرية الجندية - مركز بني مزار؛ مسجد الرحمن، عزبة الويلية، قرية أبوان – مركز مطاي؛ مسجد الرحمن الغربي، قرية سفاي – مركز أبو قرقاص؛ مسجد البحري، قرية قلندول– مركز ملوي؛ مسجد التقوى، عزبة محمد صميدة، قرية الطيبة – مركز سمالوط؛ مسجد الرحمن البحري، عزبة الصباح البحرية، قرية الجندية – مركز بني مزار؛ مسجد النصر، قرية دلجا – مركز دير مواس؛ مسجد الحوادر، قرية تانوف – مركز ملوي؛ مسجد الرحمن، قرية حمزاوي – مركز ملوي؛ مسجد بلال، قرية شارونة – مركزمغاغة؛ مسجد العتيق البحري، قرية ساقية موسى – مركز أبو قرقاص؛ مسجد عمر بن الخطاب، عزبة أبو شناف، قرية ههيا – مركز المنيا؛ مسجد السيدة زينب، قرية صفط الشرقية – مركز المنيا؛ مسجد الشيخ نجيم، قرية طوة – مركز المنيا؛ مسجد القبلي، نجع مدوري - مركز ملوي؛ مسجد الإمام الشعراوي، قرية العمارية الشرقية – مركز دير مواس؛ مسجد الفتح الرباني، قرية صفط اللبن – مركز المنيا.

وفي محافظة أسيوط:

إحلال وتجديد: مسجد أولاد أبو النصر، قرية بني محمد – مركز أبنوب، مسجد البراهمة، قرية كودية الإسلام – مركز ديروط، مسجد الأرواق – مركز البداري.

إنشاء: مسجد البر والتقوى، قرية بني رافع – مركز منفلوط؛ مسجد الرحمن الرحيم، قرية بني رافع – مركز منفلوط؛ مسجد النصر، جزيرة الحواتكة– مركز منفلوط؛ مسجد الرحمة، قرية نزة قرار – مركز منفلوط؛ مسجد التقوى، جزيرة البداري– مركز البداري.

صيانة: مسجد الرحمن، قرية أم القصور – مركز منفلوط؛ مسجد الخطيب، قرية كوم نجاشة – مركز ديروط.

وفي محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد: مسجد الصفا، محطة (5)، قرية تيرة – مركز الحامول؛ مسجد الحاجة فريدة، قرية فرج الكبرى – مركز الرياض؛ مسجد العبايدة، قرية سلمان وهبه – مركز دسوق.

صيانة: مسجد أم سن الصغرى – مركز الرياض؛ مسجد الهدى الورق – مركز سيدي سالم؛ مسجد الأهالي، قرية المندورة – مركز دسوق؛ مسجد قرية فرش بركات القديم – مركز سيدي سالم؛ مسجد التيسير، قرية منشاة عباس – مركز سيدي سالم؛ مسجد المحص، عزبة الشرنوبي – مركز سيدي سالم؛ مسجد رسلان، عزبة السعدة، قرية القمسيون – مركز مطوبس؛ مسجد عباسي القبلية – مركز سيدي سالم؛ مسجد أبو عمر الكبير، عزبة أبو عمر – مركز كفر الشيخ.

وفي محافظة المنوفية:

إحلال وتجديد: مسجد عباد الرحمن، قرية كفر التبس – مركز تلا؛ مسجد صقر، قرية صنصفط– مركز منوف؛ مسجد التوحيد، قرية كفر الطراينة – مركز أشمون؛ مسجد التوحيد، قرية سلامون بحري – مركز الشهداء.

صيانة: مسجد فاطمة الزهراء، قرية طنبدي – مركز شبين الكوم؛ مسجد عمر الخزرجي، قرية فيشا الكبرى – مركز منوف؛ مسجد محمد فخر الدين، قرية كفر الخضرة – مركز الباجور.



وفي محافظة جنوب سيناء:

إحلال وتجديد: مسجد التوبة، منطقة العسلة – مدينة دهب.

إنشاء: مسجد العزيز الرحيم ( الشيخ سليمان )، منطقة الـ 96وحدة بعرب واسط – نوبيع.

وفي محافظة القليوبية:

إحلال وتجديد: مسجد علي فهمي، السلخانة– مدينة بنها؛ مسجد عبد الباري عمرو، قرية كفر الحصة – مركز بنها؛ مسجد شومان – مدينة شبين القناطر؛ مسجد الشهيد، قرية أبو الغيط – مركز القناطر الخيرية؛ مسجد الأربعين، قرية ميت كنانة – مركز طوخ.

إنشاء: مسجد الحبيب المصطفى، كومباوند دار مصر – مدينة العبور.

صيانة: مسجد آل حلاوة، قرية دجوى – مركز بنها؛ مسجد التقوى، عزبة الرجوع، قرية أبو الغيط – مركز القناطر الخيرية؛ مسجد النصر، قرية المنايل – مركز الخانكة؛ مسجد خالد بن الوليد، منشية النور – مدينة بنها؛ مسجد المتولي - مدينة بنها.



وفي محافظة الإسماعيلية:

إحلال وتجديد: مسجد الخير والبركة – القصاصين.



وفي محافظة مطروح:

إحلال وتجديد: مسجد خليج غزالة، مدينة الضبعة؛ مسجد قباء – مدينة الضبعة.

إنشاء: مسجد طلحة بن عبيد الله، علم الروم – مطروح.

صيانة: مسجد الفتح جلال – مدينة الضبعة؛ مسجد أولاد فرجاني، القصر – مطروح؛ مسجد الفاروق عمر – حي الشروق – مطروح؛ مسجد الفتح – النجيلة.





وفي محافظة القاهرة:

إحلال وتجديد: مسجد الزعفراني، تبين البلد – حي التبين.

صيانة: مسجد سيدي إبراهيم المتبولي، شارع المتبولي بركة الحاج – المرج.

وفي محافظة الأقصر:

إنشاء: مسجد الإمام البحياوي، قرية الزناقطة– مركز المنشأة.

صيانة: مسجد النور، طيبة الجديدة - مدينة الزينية.



وفي محافظة سوهاج:

إحلال وتجديد: مسجد آل بخيت،نجوع الصوامعة - مركز طهطا؛ مسجد السمارنة الكبير، قرية السمارنة– مركز المراغة؛ مسجد الراية، قرية الزرازرة - مركز دار السلام.

صيانة: مسجد البدارنة، قرية العمور – مركز المراغة؛ مسجد الرحمن الشرقي، قرية الغريزات – مركز سوهاج؛ مسجد السلام، قرية النصيرات – مركز دار السلام.

وفي محافظة أسوان:

إنشاء: مسجد الرحمن الرحيم، السيل الجديد بجوار مخزن الأنابيب – مدينة أسوان؛ مسجد الرفاعي، قرية سلوا بحري – مركز كوم أمبو؛ مسجد أبو بكر الصديق، قرية حجازة - مركز كوم أمبو؛ مسجد الإمام الحسين، قرية أبو ير –إقليت– مركز كوم أمبو.

صيانة: مسجد الحاج حسن، شارع السوق السياحي – مركز أسوان؛ مسجد زين العابدين، نجع البسطامي، الكوبانية – مركز أسوان؛ مسجد علي بن أبي طالب، نجع الزوايدية، البصيلية - مركز إدفو.



وفي محافظة الغربية:

إحلال وتجديد: مسجد إبراهيم الشافعي، قرية نمرة البصل – مركز المحلة الكبرى؛ مسجد الصفا والمروة، عزبة الزراعية، أمام مول – مركز طنطا؛ مسجد الحمد، قرية كفر العرب، سنباط - مركز زفتى.

صيانة: مسجد القدوس، إبشواي الملق – مركز قطور.

وفي محافظة البحر الأحمر:

إنشاء: مسجد الرزاق الكريم، منطقة تقسيم امتداد الأحياء – مدينة الغردقة.



وفي محافظة قنا:

إحلال وتجديد: مسجد آل البيت، نجع العرب، عزبة البوصة – مركز أبو تشت؛ مسجد العتيق، بشلاو – مركز نقادة؛ مسجد العتيق، عزبة الكراوين، قرية الأشراف الغربية – مركز قنا.

إنشاء: مسجد بر الوالدين، نجع أبو مرعي، السليمات - مركز أبو تشت.

صيانة: مسجد الهدى، البريج، العسيرات – مركز فرشوط؛ مسجد الرحمن، المصالحة- نجع حمادي؛ مسجد خيري عبد العال، الساحل – نجع حمادي؛ مسجد آل خليفة، الشرقي سمهود – أبو تشت.

وفي محافظة السويس:

صيانة: مسجد نور الإسلام، شارع الغوري – حي الأربعين؛ مسجد عبد الله صالح الصباح – حي فيصل؛ مسجد المدينة المنورة، عدلي منصور – حي عتاقة.

وفي محافظة دمياط:

صيانة: مسجد الكبير، قرية شط جريبة – مركز دمياط.



وفي محافظة الإسكندرية:

صيانة: مسجد سيدي السماك،راغب – إدارة غرب.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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