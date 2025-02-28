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ثقافة وفنون

الليلة، عرض أول حلقتين من مسلسل الكوميديا الرمضاني "أشغال شقة جدا"

أشغال شقة جدا، فيتو
أشغال شقة جدا، فيتو

يعود مسلسل الكوميديا العائلي “أشغال شقة” بموسم ثانٍ وجديد عقب النجاح المدوي الذي حققه الموسم الأول في رمضان المنصرم بشهادة كل من الجمهور والعديد من النقاد.

 

وتعرض أولى حلقات الموسم الثاني “أشغال شقة جدًّا” اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر.

ويبث اليوم الجمعة ٢٨ فبراير حلقتين عبر منصة شاهد وحلقة على MBCMASR".

مسلسل أشغال شقة جدًّا

مسلسل أشغال شقة جدًّا مكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

 

قصة مسلسل أشغال شقة جدًّا

وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدي "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينون بهنَّ من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

 

وكشف برومو المسلسل الذي تم طرحه مؤخرًا عن ظهور عدد من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر.

 

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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