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خارج الحدود

بقرار رسمي، العراق يمنع المجاهرة بالإفطار خلال رمضان ويهدد الوافدين بالترحيل فورا

سوق شعبي في العراق،
سوق شعبي في العراق، فيتو

أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا رسميًّا منعت فيه "الإفطار العلني" نهارًا خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في البيان بحسب وكالة الأنباء العراقية إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أصدر بيانًا دعا فيه المواطنين إلى "احترام خصوصية وحرمة الشهر الفضيل، واغتنام فرصته لتدارك قيمة الصيام والحفاظ على قدسيته وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة والقانون".

 

إجراءات ضد المجاهرة بالإفطار العلني نهارا

وأعن الشمري على إجراءات تضمنت "المنع منعًا باتًّا الإجهار بالإفطار العلني نهارًا، كون هذا الأمر يؤذي مشاعر الصائمين ويعد خروجًا عن مظهر الشهر المبارك حتى إن صدر هذا الفعل من غير المسلمين العراقيين او المقيمين في العراق، لأن جميع الأديان تدعو الى الاحترام في ما بينها".

كذلك "يمنع أيضًا تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها كافة وغلق جميع المخازن الخاصة بها، كما تغلق جميع المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال كافة التي تقدم المأكولات والمشروبات عدا المجازة منها أصوليا من الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار، عند ذلك يسمح لها بمزاولة أعمالها حتى صلاة الفجر".

وأضاف البيان: "تتولى وزارتنا متابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات".

 

ترحيل الوافدين

واختتم البيان بالقول: "تأمل وزارة الداخلية من الجميع الالتزام بمقتضى هذا البيان، ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه كامل الإجراءات القانونية استنادًا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 عملا بأحكام المادتين (3.2) من القانون آنف الذكر، وفي ما يخص غير العراقيين العاملين في العراق في حال مخالفة هذا البيان سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية والمنع والإبعاد من البلاد، وعلى جميع المؤسسات والشركات والأفراد إبلاغ نص هذا البيان للعاملين لديها وتحذيرهم من مخالفته".

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وزارة الداخلية العراقية شهر رمضان المبارك الإفطار العلني وزير الداخلية عبد الأمير الشمري احكام الشريعة الاسلامية
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