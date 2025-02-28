بقرار رسمي، العراق يمنع المجاهرة بالإفطار خلال رمضان ويهدد الوافدين بالترحيل فورا
أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا رسميًّا منعت فيه "الإفطار العلني" نهارًا خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء في البيان بحسب وكالة الأنباء العراقية إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أصدر بيانًا دعا فيه المواطنين إلى "احترام خصوصية وحرمة الشهر الفضيل، واغتنام فرصته لتدارك قيمة الصيام والحفاظ على قدسيته وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة والقانون".
إجراءات ضد المجاهرة بالإفطار العلني نهارا
وأعن الشمري على إجراءات تضمنت "المنع منعًا باتًّا الإجهار بالإفطار العلني نهارًا، كون هذا الأمر يؤذي مشاعر الصائمين ويعد خروجًا عن مظهر الشهر المبارك حتى إن صدر هذا الفعل من غير المسلمين العراقيين او المقيمين في العراق، لأن جميع الأديان تدعو الى الاحترام في ما بينها".
كذلك "يمنع أيضًا تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها كافة وغلق جميع المخازن الخاصة بها، كما تغلق جميع المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال كافة التي تقدم المأكولات والمشروبات عدا المجازة منها أصوليا من الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار، عند ذلك يسمح لها بمزاولة أعمالها حتى صلاة الفجر".
وأضاف البيان: "تتولى وزارتنا متابعة تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات".
ترحيل الوافدين
واختتم البيان بالقول: "تأمل وزارة الداخلية من الجميع الالتزام بمقتضى هذا البيان، ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه كامل الإجراءات القانونية استنادًا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة رقم (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 عملا بأحكام المادتين (3.2) من القانون آنف الذكر، وفي ما يخص غير العراقيين العاملين في العراق في حال مخالفة هذا البيان سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية والمنع والإبعاد من البلاد، وعلى جميع المؤسسات والشركات والأفراد إبلاغ نص هذا البيان للعاملين لديها وتحذيرهم من مخالفته".
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