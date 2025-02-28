جاهزة ولم تعد قيد التفاوض، أمريكا تفرض سياسة الأمر الواقع في صفقة المعادن الأوكرانية

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن صفقة المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا جاهزة ولم تعد قيد التفاوض.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن كافة البنود تم تثبيتها بالفعل، بحسب ما نقلت صحيفة "فوكس نيوز".

وأشار بيسنت إلى أن صفقة أوكرانيا تظهر للشعب الأمريكي أننا لم نهدر أموالهم.

وأكد أن الصفقة تغطي المعادن الأساسية والنفط والغاز وأصول البنية التحتية.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن اتفاقية المعادن التي وافقت عليها كييف لا تحتوي على أي ذكر للضمانات الأمنية التي أصر عليها الجانب الأوكراني منذ البداية.

وتنص الوثيقة النهائية، على إنشاء صندوق ستساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من العائدات الناتجة عن "السيولة المستقبلية" المتأتية من الموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات اللوجستية المتعلقة بها، وسيستثمر الصندوق في مشاريع بأوكرانيا. مع استثناء للموارد التي تساهم في خزينة الحكومة مثل الموارد المستغلة فعلا من شركتي "نافتوغاز" و"أوكرانافتا".

وتركت الوثيقة علامات استفهام كبيرة، في ما يخص حجم الحصة الأمريكية وشروط اتفاقات الملكية المشتركة، حيث بقيت الولايات المتحدة هي المستفيد من الصندوق بنسبة 100 %.

ويشار إلى أن المسؤولين الأوكرانيين أكدوا للصحيفة أن عددًا من وزراء نظام كييف وافقوا على الاتفاقية، لافتين إلى احتمال سفر فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض لحضور حفل التوقيع مع ترامب.

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