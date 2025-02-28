ريكو يوجه رسالة إلى فيتو في أول ظهور بعد أزمته الصحية المفاجئة بدبي (فيديو)

كشف المطرب الشعبي ريكو، تطورات حالته الصحية بالوقت الحالي بعد نقله مؤخرًا إلى العناية المركزة في دبي.

أزمة ريكو الصحية

وقال ريكو في مقطع خاص لفيتو: "الحمد لله أنا بصحة جيدة، وعكة صحية وعدت على خير واستراحة محارب وربنا ما يكتب على حد حاجة وحشة، ويهل علينا شهر رمضان بكل خير"

وأضاف: "وبشكر فريق عمل جريدة فيتو لاهتمامه بالأخبار الكويسة وبيظهر كل أهل الفن في أبهى صورة".

وقد تعرض المطرب الشعبي ريكو خلال الأيام الماضية، لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

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