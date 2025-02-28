الأتوبيس اتدمر، الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بسيارتي نقل ووقوع إصابات في المنيا

حصلت فيتو على اللقطات الأولى لحادث تصادم أتوبيس بسيارتي نقل بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا وأسفر عن إصابة 9 أشخاص.

حادث تصادم أتوبيس المنيا بسيارتي نقل في المنيا

وأصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتي نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا، ونقل المصابون إلى المستشفى وتحرَّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نقل أتوبيس في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغًا بتصادم سيارتي نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي بالقرب من قرية دلجا التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

تصادم سيارتي نقل أتوبيس في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

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