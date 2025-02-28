الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة بالأسواق، عيار 21 يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، تنشر "فيتو" أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة، بعد أن شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعًا بنحو 30 جنيهًا بجميع الأعيرة بختام تعاملات الخميس 27 فبراير 2025 داخل الأسواق.

 

أسعار الذهب عيار 24 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4674 جنيهًا “بيع“، 4651.5 جنيه ”شراء".
 

أسعار الذهب اليوم، فيتو
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4090 جنيهًا ”بيع"، 4070 جنيهًا “شراء”

 

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3505 جنيهات “بيع”، 3488.5 جنيها “شراء”
 

سعر الذهب، فيتو
سعر الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب اليوم

 وسجل سعر الجنيه ذهب اليوم 32720 جنيهًا “بيع”، 32560 جنيهًا “شراء”

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

يعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

 

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

 

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب عيار 18 اسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 24 اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب أهم أدوات الاستثمار الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب في مصر الذهب فى مصر عيار 18 الذهب عيار 18 الذهب الذهب فيتو الذهب اليوم

مواد متعلقة

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 وصل لكام النهاردة؟

مؤشرات البورصة المصرية تحصد المكاسب.. خبير يكشف مدى تأثر سوق المال بتثبيت سعر الفائدة.. والذهب يتهاوى عالميًّا لهذا السبب

المعدن الأصفر يحقق مكاسب جديدة منتصف تعاملات الأربعاء

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشر الذهب يتلون بالأحمر عالميا، الأونصة تتهاوى لـ 2914 دولارا

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

كم سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزي؟ (أخر تحديث )
ads

الأكثر قراءة

غدا، صرف معاشات شهر مارس 2025، اعرف هتقبض كام بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الجاني فلسطيني متزوج إسرائيلية، ارتفاع حصيلة الدهس بمحطة حافلات جنوب حيفا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

ضربت مدير أعمالها وصورته لإذلاله، تفاصيل ضبط المؤثرة وملكة جمال الجزائر وحيدة قروج

الليلة، عرض أول حلقتين من مسلسل الكوميديا الرمضاني "أشغال شقة جدا"

الحكومة توضح المستهدفين من دعم البطاقات التموينية في رمضان

تبكير بمناسبة العيد، مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالدولة قبل عيد الفطر

في 3 ثوان، لحظة انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك (فيديو)

منوعات

المزيد

ضربت مدير أعمالها وصورته لإذلاله، تفاصيل ضبط المؤثرة وملكة جمال الجزائر وحيدة قروج

بصحبة خطيبة بيزوس، مغنية أمريكية شهيرة تستعد للقيام برحلة سياحية إلى الفضاء

صياد روسي يثير الجدل بعد اصطياد مخلوق بحري غريب

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية