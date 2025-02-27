أخبار الفن اليوم: ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2025.. الموت يفجع جميلة عوض.. موعد عرض ظلم المصطبة.. برومو مسلسل أم 44

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها الكشف عن ضحايا برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

تفاصيل مثيرة ومرعبة في نفس الوقت يعتمد عليها النجم رامز جلال ببرنامجه الجديد “رامز إيلون مصر”، الذي سيعرض خلال موسم رمضان المقبل 2025.



تشهد أحداث مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، واقعة خطف ابنه ويبدأ في البحث عنه، إلى أن يصل لخاطفه.

هنأت المطربة السورية أصالة زميلتها اللبنانية نجوى كرم بعيد ميلادها الـ 59.

علمت «فيتو» أن المايسترو الدكتور علاء عبد السلام قائد فرقة أوبرا الإسكندرية، هو الأقرب لرئاسة دار الأوبرا المصرية خلفا للدكتورة لمياء زايد.

هنأت الفنانة إيناس عز الدين، الدكتور علاء عبد السلام على تعيينه رئيسا لدار الأوبرا خلفا للدكتورة لمياء زايد.

كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” تطورات الحالة الصحية للملحن عمرو مصطفى، وذلك بعدما أجرى مؤخرا عملية استئصال ورم سرطاني.





يستعد الفنان محمد ممدوح لإذاعة مسلسله الجديد “هات وخد” خلال شهر رمضان 2025 والمسلسل من تأليف مصطفى إبراهيم ومن إخراج زهرة رامي.

طرحت منصة شاهد برومو مسلسل أم 44 الذي يشارك به مجموعة من النجمات في مقدمتهن الفنانة سمية الخشاب والفنانة جومانا مراد.





كشفت الفنانة جميلة عوض عن موعد صلاة الجنازة على ابن خالتها الراحل، أدهم الجعلي وذلك من خلال حسابها على موقع الصور انستجرام.

شهد حفل ما قبل الأوسكار، الذي تقيمه أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، حضورا كبيرا من نجوم هوليوود، ومرشحي الأوسكار، الذين تألقوا خلال مرورهم علي السجادة الذهبية للحفل.





قررت الشركة المنتجة لمسلسل ظلم المصطبة الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

تشارك الفنانة مي كساب ضمن أحداث مسلسل المداح الجزء الخامس وتظهر كضيف شرف، كخبير توقعات تظهر ببعض برامج التوك شو.

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