أخبار الفن اليوم: ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2025.. الموت يفجع جميلة عوض.. موعد عرض ظلم المصطبة.. برومو مسلسل أم 44
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها الكشف عن ضحايا برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
برامج رمضان 2025، تعرف على ضحايا "رامز إيلون مصر"
تفاصيل مثيرة ومرعبة في نفس الوقت يعتمد عليها النجم رامز جلال ببرنامجه الجديد “رامز إيلون مصر”، الذي سيعرض خلال موسم رمضان المقبل 2025.
مسلسلات رمضان 2025، أحمد مكي يبحث عن ابنه المخطوف في "الغاوي"
تشهد أحداث مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، واقعة خطف ابنه ويبدأ في البحث عنه، إلى أن يصل لخاطفه.
أصالة تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها الـ 59
هنأت المطربة السورية أصالة زميلتها اللبنانية نجوى كرم بعيد ميلادها الـ 59.
أنباء عن تولي المايسترو علاء عبد السلام رئاسة دار الأوبرا المصرية
علمت «فيتو» أن المايسترو الدكتور علاء عبد السلام قائد فرقة أوبرا الإسكندرية، هو الأقرب لرئاسة دار الأوبرا المصرية خلفا للدكتورة لمياء زايد.
رسالة إيناس عز الدين إلى رئيس دار الأوبرا الجديد
هنأت الفنانة إيناس عز الدين، الدكتور علاء عبد السلام على تعيينه رئيسا لدار الأوبرا خلفا للدكتورة لمياء زايد.
يبدأ رحلة العلاج، تطورات الحالة الصحية لـ عمرو مصطفى
كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” تطورات الحالة الصحية للملحن عمرو مصطفى، وذلك بعدما أجرى مؤخرا عملية استئصال ورم سرطاني.
تعرف على مواعيد عرض والإذاعة الناقلة لمسلسل محمد ممدوح في رمضان 2025
يستعد الفنان محمد ممدوح لإذاعة مسلسله الجديد “هات وخد” خلال شهر رمضان 2025 والمسلسل من تأليف مصطفى إبراهيم ومن إخراج زهرة رامي.
بطولة سمية الخشاب، برومو مسلسل أم 44 (فيديو)
طرحت منصة شاهد برومو مسلسل أم 44 الذي يشارك به مجموعة من النجمات في مقدمتهن الفنانة سمية الخشاب والفنانة جومانا مراد.
الموت يفجع الفنانة جميلة عوض
كشفت الفنانة جميلة عوض عن موعد صلاة الجنازة على ابن خالتها الراحل، أدهم الجعلي وذلك من خلال حسابها على موقع الصور انستجرام.
نجوم هوليوود في حفل ما قبل الأوسكار (صور)
شهد حفل ما قبل الأوسكار، الذي تقيمه أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، حضورا كبيرا من نجوم هوليوود، ومرشحي الأوسكار، الذين تألقوا خلال مرورهم علي السجادة الذهبية للحفل.
مسلسلات رمضان 2025، تعرف على موعد عرض ظلم المصطبة
قررت الشركة المنتجة لمسلسل ظلم المصطبة الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025.
مسلسلات رمضان 2025، تعرف على شخصية مي كساب في مسلسل المداح
تشارك الفنانة مي كساب ضمن أحداث مسلسل المداح الجزء الخامس وتظهر كضيف شرف، كخبير توقعات تظهر ببعض برامج التوك شو.
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