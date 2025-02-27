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ثقافة وفنون

برامج رمضان 2025، تعرف على ضحايا "رامز إيلون مصر"

رامز ايلون مصر
رامز ايلون مصر

 تفاصيل مثيرة ومرعبة في نفس الوقت يعتمد عليها النجم رامز جلال ببرنامجه الجديد “رامز ايلون مصر”، الذي سيعرض خلال موسم رمضان المقبل 2025.

 

تفاصيل برنامج رامز إيلون مصر 

 ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي واحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفي فى شخص آخر.

ويصعد مشاركون في البرنامج على المسرح ويقدمون بعض الأغاني أو كادرات تمثيلية، ويبدأ رامز في التقليل منهم على المسرح، ومع فاصل قليل يختفي رامز وفجأة يظهر بالمسرح بشكل مختلف ومعه ريبوت في هيئة كلب ويبدأ في مضايقة الضيف، بطرق مختلفة إلي أن يجعله يترك البرنامج ويذهب لغرفته.

 

 ويستضيف رامز هذا العام عددا من نجوم الفن ونجوم كرة القدم منهم: فيفي عبده، أحمد العوضي، محمد سامي، إلهام شاهين، أحمد فهمي، نور النبوي، حسام حبيب، نور إيهاب، حسام حسن، مصطفى غريب، محمد عبد الرحمن توتا، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، نبيل عماد دونجا، ناصر منسي، هادية غالب، محمد رجب، ومصطفى أبو سريع.

 

برنامج رامز إيلون مصر 

وبعد ذهاب الضيف لغرفته، وظهور رامز على المسرح له في شكله الحقيقي يعتقد الضيف أن الملقب قد انتهى، ومن هنا يبدأ المقلب الثاني داخل غرفة الضيف.

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