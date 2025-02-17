رامز جلال يطرح البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد في رمضان

طرح الفنان رامز جلال البوستر الأول لبرنامجه الجديد في رمضان “رامز إيلون مصر” والذي يعرض على شاشة قناة MBC مصر.

وعلق رامز جلال على البوستر في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين.. بعون الله #رامز_ايلون_مصر في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان.

وانتهى الفنان رامز جلال من تصوير حلقات برنامج المقالب الجديد الذي يحمل اسم " رامز إيلون مصر"، حيث تم تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ووقع عدد من الفنانين ضحايا لـ مقلب رامز جلال هذا العام، ومن بين هؤلاء الضحايا الفنان أحمد العوضي والمخرج محمد سامي واللاعب أحمد السيد زيزو وأشرف بن شرقي والفنانة فيفي عبده.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024

وشارك الفنان رامز جلال، في رمضان 2024 ببرنامج «رامز جاب من الآخر» واستضاف خلال البرنامج عددًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبد الناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

فيما يخوض الفنان رامز جلال السباق الرمضاني القادم بأحد برامج المقالب الذى استقر على اسم نهائي له، والذي يحمل اسم “رامز إيلون مصر”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.