تعرف على مواعيد عرض والإذاعة الناقلة لمسلسل محمد ممدوح في رمضان 2025

يستعد الفنان محمد ممدوح لإذاعة مسلسله الجديد “هات وخد” خلال شهر رمضان 2025 والمسلسل من تأليف مصطفى إبراهيم ومن إخراج زهرة رامي.

مسلسل محمد ممدوح في رمضان 2025

ومن المقرر إذاعة مسلسل هات وخد طوال شهر رمضان 2025، عبر إذاعة إينرجي الساعة 4 مساء والإعادة 2 صباحا.

ومن ناحية أخرى، كان قد شارك الفنان محمد ممدوح في فيلم سنووايت والذي عرض مؤخرا في دور العرض السينمائي.

أبطال فيلم سنووايت

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن لاقى استحسان الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين من بينهم محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان.

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