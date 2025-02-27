يبدأ رحلة العلاج، تطورات الحالة الصحية لـ عمرو مصطفى

كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” تطورات الحالة الصحية للملحن عمرو مصطفى، وذلك بعدما أجرى مؤخرا عملية استئصال ورم سرطاني.

تطورات الحالة الصحية لـ عمرو مصطفى

وكتب خالد تاج الدين عبر خاصية الاستوري: “الحمد لله لسه مخلصين زيارة أخويا وحبيبي عمرو مصطفى، وهو بيطمنكوا إنه هيبدأ رحلة العلاج، وإن شاء الله هيقوم منها على خير، أنا والفنانين إسلام زكي وتامر حسين ونادر عبدالله وتامر عاشور ومصطفى نصر وهاني رمزي”.

مرض عمرو مصطفى

وكان عمرو مصطفى اكتشف إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية بالقاهرة، واستكملها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخضع الملحن عمرو مصطفى خلال الأيام الماضية لعملية جراحية لاستئصال ورم بعد إصابته بمرض السرطان، وذلك وفقا لما كشفه صديق مقرب منه.

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