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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، أحمد مكي يبحث عن ابنه المخطوف في "الغاوي"

الغاوي
الغاوي

تشهد أحداث مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، واقعة خطف ابنه ويبدأ في البحث عنه، إلى أن يصل لخاطفه.

قررت الشركة المنتجة لمسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم.

 

وانتهى الفنان أحمد مكي وأسرة مسلسل الغاوي من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

 

 

قصة مسلسل الغاوي 

ويجسد الفنان أحمد مكي خلال الأحداث شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة.

 

وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة شمس بتورطه في دائرة صراع لا تنتهي حين يفقد أحد أصدقائه الذي مات قهرا بعدما قضى عقوبة بالسجن.

 

أبطال مسلسل الغاوي 

المسلسل بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل.

 

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