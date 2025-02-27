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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على موعد عرض ظلم المصطبة

ظلم المصطبة
ظلم المصطبة

قررت الشركة المنتجة لمسلسل ظلم المصطبة الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

 

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

 

 

 

 

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

 مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

 

 

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