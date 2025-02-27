رسالة إيناس عز الدين إلى رئيس دار الأوبرا الجديد

هنأت الفنانة إيناس عز الدين، الدكتور علاء عبد السلام على تعيينه رئيسا لدار الأوبرا خلفا للدكتورة لمياء زايد.

وكتبت إيناس عز الدين في منشور لها عبر فيس بوك: رسميًا دكتورة لمياء زايد هي الرئيس الأسبق لدار الأوبرا المصرية لها منا كل الاحترام والتقدير والتحية طبعًا على ما قدمته خلال فترة انتدابها مشكورة ومليون مبروك للصديق والأخ المايسترو الدكتور علاء عبد السلام رئيسًا لدار الأوبرا المصرية حاليًا وهو أول رئيس لدار الأوبرا من الموسيقى العربية وهذا نعتز به جميعًا وندعوا الله له أن يوفقه على هذه المسئولية الكبيرة وانا على يقين أنه سيكون على قدرها.

وأضافت: لكن من قبل تلقينا الخبر ونحن جميعًا كفنانين بهذه المنظومة المحترمة متفقين على الدعم الكامل والوقوف إلى جوار أي رئيس دار أوبرا ينصت إلينا ويُقدر ما نعانيه ويحترم شكوانا ايًا كانت الأسماء فالجميع على الرأس ولهم منا كل الإحترام والتقدير ونحن مستمرين في عرض مطالبنا المشروعة ولم يكن لدينا يوما ما مشكلة شخصية مع شخص بعينه جميع مشكلاتنا إدارية مع منصب إداري نختلف معه في بعض السياسات ليس أكثر ولا أقل وبالتالي فمن سيتولى المنصب مرحب به من الجميع وعلى الرأس كشخص ولكن كمسئول نحن مازلنا عند مطالبنا البسيطة جدًا المشروعة بحقوقنا المهدورة وكل ما نطلبه هو التقدير والاحترام والإنصات لما نعانيه منذ سنوات ومساعدتنا من رئيسنا بقدر ما يستطيع ونحن داعمين له بكل ما أوتينا من قوة لإعمار مؤسستنا العظيمة دار الأوبرا المصرية ولإعلاء ريادة الفن المصري ومتكاتفين معه قلبًا وقالبًا وعلى قلب رجل واحد.

ليس لدينا مشكلات مع أشخاص

وأريد التشديد على نقطة إنه لم يكن لدينا مشكلات مع أشخاص وتغيير أشخاص لأنها ليست مشكلة شخصية أو حرب نخوضها تجاه مسئول بشخصه فجميعهم في النهاية زملاء وأساتذة أفاضل لكن مشكلاتنا فقط إدارية في تحقيق مطالب وحقوق مشروعة في توفير حياة آدمية كريمة لفنانين أعظم مؤسسة فنية وهي دار الأوبرا المصرية.

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