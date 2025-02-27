أصالة تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها الـ 59

هنأت المطربة السورية أصالة زميلتها اللبنانية نجوى كرم بعيد ميلادها الـ 59.

ونشرت نجوى كرم صورة لها برفقة أصالة عبر حسابها على تويتر وعلقت: “وجودك بيفرق بالحياة وبيزيدها حلى وصداقتك دافية وفنّك خاص وأناقتك ما بتقتصر على مظهرك فأنتِ فنانة وإنسانة كل تفاصيلها حلوة، كل سنة وانتي بألف خير نجوانا الحبيبة”.

نجوى كرم

وفي وقت سابق، كانت نجوى كرم قد قدمت مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

و قدمت نجوى لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

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