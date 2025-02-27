الخميس 27 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على شخصية مي كساب في مسلسل المداح

مي كساب
مي كساب

تشارك الفنانة مي كساب ضمن أحداث مسلسل المداح الجزء الخامس وتظهر كضيف شرف، كخبير توقعات تظهر ببعض برامج التوك شو.

 

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

 

 

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مي كساب مسلسل المداح تفاصيل مسلسل المداح حمادة هلال أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025

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