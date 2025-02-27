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ثقافة وفنون

بطولة سمية الخشاب، برومو مسلسل أم 44 (فيديو)

أم 44، فيتو
أم 44، فيتو

طرحت منصة شاهد برومو مسلسل أم 44 الذي يشارك به مجموعة من النجمات في مقدمتهن الفنانة سمية الخشاب والفنانة جومانا مراد.

وكشف حساب منصة شاهد على انستجرام تفاصيل عن المسلسل من خلال تعليق مرافق للبرومو: “ثماني نساء في الأربعينيات يتحدين صعوبات الحياة ويحاولن تحقيق أحلامهن قبل فوات الأوان.. أم ٤٤ يعرض في رمضان حصريا على شاهد”.

تفاصيل مسلسل أم 44

ويركز المسلسل على حياة مجموعة من النساء اللاتي تجاوزن سن الأربعين، مسلطًا الضوء على تجاربهن الشخصية والاجتماعية والعاطفية، ويمزج بين الدراما والكوميديا.  

تشارك في بطولة المسلسل سمية الخشاب، وجومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، إيمان الحسيني، عبير أحمد، والمسلسل من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، التي تقدم صورة صادقة عن حياة المرأة بعد الأربعين، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجهها في علاقاتها ومحيطها الاجتماعي. يتولى الإخراج المثنى صبح. 

 

وسينافس المسلسل السعودي “أم 44” الأعمال الفنية في شهر رمضان 2025، ومن المتوقع أن يكون من أبرز الأعمال الدرامية في هذا الموسم.  

مسلسل سمية الخشاب في رمضان 2025 

يُذكر أن هذا العمل يضم نخبة من النجوم العرب من مختلف الدول، مما يعكس تنوع الشخصيات والثقافات التي يطرحها المسلسل.  

وكانت مديرة أعمال سمية الخشاب قد قالت في لقاء خاص سابق لفيتو أن الفنانة تواجدت مدينة الرياض من أجل تصوير مشاهد مسلسل أم 44 واستمر التصويرإلى عدة أيام تمهيدا لعرضه في رمضان 2025.

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