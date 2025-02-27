كشفت الفنانة جميلة عوض عن موعد صلاة الجنازة على ابن خالتها الراحل، أدهم الجعلي وذلك من خلال حسابها على موقع الصور انستجرام.

الموت يفجع الفنانة جميلة عوض

وقالت جميلة عوض: إن من المقرر إقامة صلاة الجنازة على ابن خالتها الراحل غدا الجمعة من مسجد الصديق بشيراتون.

وأضافت أن العزاء من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل من مسجد الصديق.

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