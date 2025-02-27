الخميس 27 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

الموت يفجع الفنانة جميلة عوض

جميلة عوض، فيتو
جميلة عوض، فيتو

كشفت الفنانة جميلة عوض عن موعد صلاة الجنازة على ابن خالتها الراحل، أدهم الجعلي وذلك من خلال حسابها على موقع الصور انستجرام.

الموت يفجع الفنانة جميلة عوض 

وقالت جميلة عوض: إن من المقرر إقامة صلاة الجنازة على ابن خالتها الراحل غدا الجمعة من مسجد الصديق بشيراتون.

 

 

وأضافت أن العزاء من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل من مسجد الصديق.

 

 

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الموت يفجع الفنانة جميلة عوض جميلة عوض الفنانة جميلة عوض
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