أنباء عن تولي المايسترو علاء عبد السلام رئاسة دار الأوبرا المصرية

علمت «فيتو» أن المايسترو الدكتور علاء عبد السلام قائد فرقة أوبرا الإسكندرية، هو الأقرب لرئاسة دار الأوبرا المصرية خلفا للدكتورة لمياء زايد.

ومن المقرر أن يصدر قرار تولي المايسترو علاء عبد السلام خلال الساعات المقبلة على أن يتسلم مهام عمله كرئيس لدار الأوبرا المصرية بداية من يوم الأحد المقبل.

وكانت قد انتهت فترة انتداب الدكتورة لمياء زايد رئيسا للأوبرا رسميا منذ عدة أيام.

المايسترو علاء عبد السلام

جدير بالذكر أن المايسترو علاء عبد السلام قاد حفل "أم كلثوم" لأوركسترا الموسيقى العربية بباريس في الذكرى الـ50 لرحيلها، والذي كانت تنظمه وزارة الثقافة بداية الشهر الجاري.

ومن ناحية أخرى، لم تصدر وزارة الثقافة بيانا رسميا، عن صحة ما تم تداوله داخل أروقة الوزارة، عن تولي المايسترو علاء عبد السلام رئاسة دار الأوبرا خلفا للدكتورة لمياء زايد.

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