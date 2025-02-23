بعد ساعتين من إعلان التعاقد معه، العرفاوي على دكة بدلاء المحلة أمام زد

زد وغزل المحلة، أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الأحد تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب التونسي رشاد العرفاوي، جناح نادي الإفريقي التونسي، لمدة سنتين ونصف، في صفقة تدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولم تمر سوا ساعتين فقط من إعلان غزل المحلة تعاقده مع العرفاوي صاحب الـ 28 عامًا، ليقرر بابا فاسيليو مدرب زعيم الفلاحين الاستعانة باللاعب لدعم الفريق أمام زد المقرر ان تنطلق بعد قليل.

وقرر بابا فاسيليو تواجد العرفاوي علي مقاعد بدلاء الفريق أمام زد للاستعانة به لدعم الفريق خلال نواج زد وفقا لمعطيات اللقاء.

تشكيل غزل المحلة امام زد

وجاء تشكيل زد كالتالي:

تشكيل زد

ويبحث زد عن العودة لطريق الانتصارات بعد غيابها آخر 6 مواجهات في الدوري منذ مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة والتي فاز فيها بهدف دون رد، بينما يبحث اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة مواصلة الانتصارات بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بهدف نظيف.

موقف زد وغزل المحلة في الدوري المصري

ويحتل زد المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 14 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم بين يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.

حكام مباراة زد ضد غزل المحلة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة زد أمام غزل المحلة

1- الأهلي 33 نقطة

2- بيراميدز 33 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 24 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- فاركو 19 نقطة

11- الاتحاد السكندري 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- الجونة 13 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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