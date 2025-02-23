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رياضة

أبرزها بيراميدز وطلائع الجيش، حكام مباراتي الأحد في الدوري المصري

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة زد أمام غزل المحلة

مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش

 

قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

 

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام طلائع الجيش  

 ويلتقي فريق بيراميدز ونظيره طلائع الجيش في الـ 7 مساء اليوم الأحد بستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

بيراميدز ضد طلائع الجيش

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة. 

اما طلائع الجيش فيحتل الترتيب الثامن برصيد 20 نقطة. 

 

 

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