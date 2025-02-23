الدوري الممتاز، تشكيل زد في مواجهة غزل المحلة

زد وغزل المحلة، أعلن الجهاز الفني لفريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني، التشكيل الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، والمقرر لها في تمام الرابعة عصرا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

تشكيل زد

ويبحث زد عن العودة لطريق الانتصارات بعد غيابها آخر 6 مواجهات في الدوري منذ مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة والتي فاز فيها بهدف دون رد، بينما يبحث اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة مواصلة الانتصارات بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بهدف نظيف.

موقف زد وغزل المحلة في الدوري المصري

ويحتل زد المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 14 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم بين يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.

حكام مباراة زد ضد غزل المحلة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة زد أمام غزل المحلة

1- الأهلي 33 نقطة

2- بيراميدز 33 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 24 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- فاركو 19 نقطة

11- الاتحاد السكندري 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- الجونة 13 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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