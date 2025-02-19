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رياضة

غزل المحلة يدخل معسكرًا مغلقًا في القاهرة استعدادا لمواجهة زد

غزل المحلة
غزل المحلة

وصل الفريق الأول لنادي غزل المحلة عصر اليوم الأربعاء إلى القاهرة لبدء معسكره المغلق، استعدادًا لمواجهة فريق زد إف سي الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وكان فريق غزل المحلة قد أجرى تدريبه صباح اليوم في الإسكندرية، قبل أن يغادر متجهًا إلى القاهرة.

وفاز فريق غزل المحلة علي نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، بمباراة الفريقين التي اقيمت مساء امس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز على ستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة المصري وغزل المحلة

أحرز هدف غزل المحلة محمد اشرف في الدقيقة 53

ترتيب غزل المحلة والمصري في الدوري  

وبتلك النتيجة يظل المصري بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الـ14 برصيد 14 نقطة

تشكيل المصري أمام غزل المحلة

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة فريق غزل المحلة

وجاء التشكيل كالتالي:
محمود حمدي  لحراسة المرمى.

كريم العراقي،  باهر المحمدي، محمد هاشم  ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، أحمد القرموطي،  فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

 

تشكيل غزل المحلة لمباراة المصري


عامر عامر لحراسة المرمى، محمد جابر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، يحيى زكريا لخط الظهر،  محمد بن شرقي، موري توريه كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد فوزي، عبده يحيى  ، محمد أشرف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد علي  بن حمودة.

فيما ضمت قائمة البدلاء أحمد العربي، يوسف حسن، إبراهيم حسن، حميدو، موسى فراوي، حسام جريشة، أحمد ياسين، عماد ميهوب، محمد أسامة.

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