غيابات بالجملة عن الأهلي أمام الزمالك في القمة بالدوري

يستعد النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق لمواجهة قوية مع نظيره نادي الزمالك في القمة 129 المقرر ان تقام على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد النادي الأهلي جهود العديد من لاعبي الفريق والذي يأتي علي رأسهم علي معلول ومحمد أفشة.

وجاءت غيابات الأهلي أمام الزمالك كالتالي: علي معلول، محمد مجدي افشه، ياسر ابراهيم، كريم فؤاد، يحيى عطية الله، رضا سليم.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة القمة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط: اكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات - امام عاشور - جراديشار

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي اليوم تحضيراته لمباراة الزمالك المرتقبة غدا السبت.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء غدا السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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