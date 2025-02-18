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رياضة

محمد عبدالجليل: أحمد رضا لاعب رائع وعبدالله يستحق الفرصة مع الأهلي

أحمد رضا، فيتو
أحمد رضا، فيتو

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد عبدالله، لاعب النادي الأهلي الصاعد، يستحق الحصول على فرصة في القلعة الحمراء.

إمام عاشور فايق في الفترة الحالية

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" إمام عاشور، فايق في الوقت الحالي بسبب حالة لاعبي الأهلي التي تساعده على التألق".

أحمد رضا ينتظره مستقبل كبير 

وتابع:" أحمد رضا لاعب رائع وسيكون له مستقبل كبير في الأهلي، بجانب محمد عبدالله الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين ويجب أن يشارك بدلا من شراء اللاعبين".

وواصل:" شقيق زوجه إمام عاشور، رحل من الزمالك، وجاء مودرن سبورت، فترة وهو لاعب مميز ومهاري وقوي، قبل أن يرحل وينضم للأهلي".

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محمد عبدالجليل الأهلي محمد عبدالله أحمد رضا إمام عاشور

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