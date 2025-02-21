الجمعة 21 فبراير 2025
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رياضة

طبيب الأهلي يطمئن على رضا سليم بعد جراحة الركبة

رضا سليم
رضا سليم

 حرص الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي على الاطمئنان على حالة المغربي رضا سليم لاعب الأهلي بعد أن أجرى مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.

 أجرى رضا سليم لاعب الأهلي جراحة غضروف الركبة فى النمسا التى تعرض بسببها تم رفع اسمه من قائمة الأجانب فى الأهلي لحين عودته وإعلان جاهزيته.

من ناحية اأخرى يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه اليوم، استعدادا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

تشهد المحاضرة مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة وأيضا رصد نقاط القوة والضعف فى صفوف الزمالك.

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة القمة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط: اكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية 

الهجوم: حسين الشحات - امام عاشور - جراديشار

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي اليوم تحضيراته لمباراة الزمالك المرتقبة غدا السبت.

وتشهد تدريبات الأهلي الأخيرة اليوم مراجعة الخطة المرتقبة للفريق وأيضا محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين من أجل تجهيزهم لمباراة الغد أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء غدا السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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