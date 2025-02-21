الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

سيارة اللاعب بعد
سيارة اللاعب بعد تهشمها

تعرض محمد رأفت، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، لحادث بسيارته أثناء توجهه لمشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر لخوض مرانه مع منتخب الشباب الذي يقوده أسامة نبيه.

وأسفر الحادث عن تهشم سيارة اللاعب وإصابتها بأضرار عديدة ولم يتعرض اللاعب لأي أذى باستثناء بعض الخدوش البسيطة. 

وانطلق أمس الخميس المعسكر المغلق لمنتخب الشباب مواليد 2005 بالقوام الأساسي للفريق في مركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعداداته لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

31 لاعبا في معسكر منتخب الشباب 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، قائمة معسكر الفريق تحت 20 سنة، في الفترة من 20 حتى 28 فبراير، ضمن برنامج الإعداد لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2025

وضمت قائمة منتخب الشباب لمعسكر فبراير 31 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، وأحمد وهب (المصري)، وأحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا)، أحمد عبد العزيز زيزو (زد)، محمد نبيه (غزل المحلة)، عبد الله بوستنجي (سموحة)، عبد العزيز سعيد (سموحة)، بلال موسى (زفوله الهولندي)، يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا)، محمد سمير (إنبي)، محمود لبيب (الأهلي)، ومهاب سامي (إنبي).

 

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت)، ومحمد السيد (الزمالك)، وأحمد وحيد (الأهلي)، ومصطفى عكاشة (زد)، وخالد ربيع (أبو قير للأسمدة)، وهادي عامر (سموحة)، كريم حسين (سوانزي سيتي الإنجليزي)، ومحمد عبد الله (الأهلي)، وعمر أسامة (إنبي)، وأحمد أبو الفتح (المصري)، وحامد عبد الله (إنبي).

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لاعب الاهلي حادث سير الأهلي منتخب مصر

مواد متعلقة

نجوم الأهلي يتنبأون لهذا اللاعب بالتسجيل فى شباك الزمالك

أماكن دخول جمهور الأهلي والزمالك استاد القاهرة لحضور مباراة القمة

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

مواجهات من العيار الثقيل في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

لقاء أخوي حول القضية الفلسطينية، السيسي وقادة الخليج وملك الأردن يبحثون ترتيبات القمة العربية بالقاهرة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

مانشستر يونايتد ضد سوسيداد، نتائج قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي

نجوم الأهلي يتنبأون لهذا اللاعب بالتسجيل فى شباك الزمالك

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

منوعات

المزيد

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي مدريد ومواجهة صعبة لليفربول.. مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية