لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

تعرض محمد رأفت، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، لحادث بسيارته أثناء توجهه لمشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر لخوض مرانه مع منتخب الشباب الذي يقوده أسامة نبيه.

وأسفر الحادث عن تهشم سيارة اللاعب وإصابتها بأضرار عديدة ولم يتعرض اللاعب لأي أذى باستثناء بعض الخدوش البسيطة.

وانطلق أمس الخميس المعسكر المغلق لمنتخب الشباب مواليد 2005 بالقوام الأساسي للفريق في مركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعداداته لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

31 لاعبا في معسكر منتخب الشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، قائمة معسكر الفريق تحت 20 سنة، في الفترة من 20 حتى 28 فبراير، ضمن برنامج الإعداد لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2025

وضمت قائمة منتخب الشباب لمعسكر فبراير 31 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، وأحمد وهب (المصري)، وأحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا)، أحمد عبد العزيز زيزو (زد)، محمد نبيه (غزل المحلة)، عبد الله بوستنجي (سموحة)، عبد العزيز سعيد (سموحة)، بلال موسى (زفوله الهولندي)، يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا)، محمد سمير (إنبي)، محمود لبيب (الأهلي)، ومهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت)، ومحمد السيد (الزمالك)، وأحمد وحيد (الأهلي)، ومصطفى عكاشة (زد)، وخالد ربيع (أبو قير للأسمدة)، وهادي عامر (سموحة)، كريم حسين (سوانزي سيتي الإنجليزي)، ومحمد عبد الله (الأهلي)، وعمر أسامة (إنبي)، وأحمد أبو الفتح (المصري)، وحامد عبد الله (إنبي).

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