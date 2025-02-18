أخبار مصر اليوم: السيسي يصل مدريد في زيارة رسمية.. شيخ الأزهر يصل البحرين للمشاركة في الحوار الإسلامي - الإسلامي.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. وتعويض خاص من الحكومة لمصابي حادث المنيا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي نشرتها فيتو فور حدوثها على مدار اليوم، وجاء أبرزها كالتالي:

السيسي يصل مقر إقامته في مدريد وسط ترحيب كبير من الجالية المصرية بإسبانيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد وسط ترحيب كبير من الجالية المصرية في إسبانيا.

ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

‏شيخ الأزهر يصل العاصمة البحرينية للمشاركة في فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي ‏

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، العاصمة البحرينية المنامة؛ لحضور فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، تحت شعار "أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك"، وذلك يومي 19 و‏‏20 فبراير الجاري.



التعليم تكشف مواصفات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025 وتتيح النماذج الاسترشادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2025، مؤكدة أن الامتحان سيتضمن 46 سؤالًا، موزعة بنسبة 85% اختيار من متعدد (MCQ) و15% أسئلة مقالية، وذلك وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب بدلًا من الحفظ والتلقين.



مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات عاجلة لجميع المديريات على مستوى الجمهورية لتعزيز الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية والخدمات التموينية بكفاءة خلال شهر رمضان الكريم.

يبدأ أول مارس، اعرف عدد ساعات الصيام برمضان 2025

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان 1446 هـ فلكيًا توافق يوم السبت 1 مارس 2025، ويكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.



"إِن هذا الدين متين فأَوغل فيه برفق"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ برِفْقٍ"، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بأسباب ومخاطر التطرف والتشدد والغلو، علمًا بأن الخطبة الثانية تتناول إبراز أهمية العمل التطوعي، والمشاركة في المبادرات المجتمعية.

الإبقاء والدمج والتحويل، قرارات حاسمة لإصلاح الهيئات الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية وذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

عدته 29 يوما، ننشر إمساكية شهر رمضان 2025

تنشر " فيتو" إمساكية شهر رمضان 2025, والذى يبدأ أول مارس المقبل، ويرفع آذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 54: 5 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو آخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12 مساء.



الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا وتحذر من هذه الظاهرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى



رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويفتتح معرض "أهلا رمضان" بالجيزة

اجتماع مجلس الوزراء، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

1.8 مليون جنيه تعويضات لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث بالمنيا

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء عن الموافقة على إجراءات صرف مليون و800 ألف جنيه تعويضات من بند الحوادث بالحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، لصالح أسر 9 عمال ضحايا حادث، كان قد وقع بالطريق الدائري بمركز سمالوط بالمنيا، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف.



وزير الزراعة يكشف مفاجأة عن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالمحلي

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مفاجأة بشأن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالسعر الاسترشادي المحلي.



وأكد وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن سعر إردب القمح الذي تم الإعلان عنه لهذا العام يصل إلي 2200 جنيه وهو استرشادي، في حين أن المستورد لا يتجاوز 1850 جنيها.











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