البحوث الفلكية تكشف أول أيام رمضان 2025

أول أيام رمضان، كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية ).



موعد استطلاع هلال رمضان 2025

ويبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة)ماعدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.



بداية شهر رمضان 2025



و بذلك تكون غرة شهر رمضان 1446 هجريا فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025

ويرفع آذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 54: 5 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو أخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12مساء.

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تثار العديد من التساؤلات حول دعاء نية الصيام وهل له صيغ محددة وما حكم النية في الصيام؟

ولا يصح الصوم بدون نية، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك لما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) وقالوا إن الصوم عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كالصلاة وغيرها

ولأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا، ولا يتميز الشرعي عن اللغوي إلا بالنية، فوجبت للتمييز

نية الصيام



النية في اللغة تشير إلى القصد والعزم على فعل أمر ما دون تردد، وتعني قصده، فيقال: وقد أجمع العلماء على أن النية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، فبمجرد أن ينوي الشخص بقلبه دون تلفظ فإن ذلك يكفي.

ونية الصيام تتحقق؛ بأن ينوي المسلم من ليلته صيام الغد عن أداء صيام شهر رمضان في سنته المعينة، وبذلك يتميز صيام رمضان عن غيره من الصيام، وتصح النية؛ إما بتحديد صيام اليوم، أو تحديد صيام شهر رمضان كاملا، كقول: "نويت صيام شهر رمضان"، ويتحقق بذلك صيام اليوم، أو الشهر المحدد، دعاء نية الصيام إنه تكفي نية واحدة لصوم رمضان في أول ليلة منه، ويستحب تجديد النية في كل ليلة خروجا من خلاف العلماء، والنية محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها.



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