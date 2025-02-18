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التعليم تكشف مواصفات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025 وتتيح النماذج الاسترشادية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2025، مؤكدة أن الامتحان سيتضمن 46 سؤالًا، موزعة بنسبة 85% اختيار من متعدد (MCQ) و15% أسئلة مقالية، وذلك وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب بدلًا من الحفظ والتلقين.

تفاصيل مواصفات امتحان الجغرافيا 2025

وأكدت الوزارة أن الامتحان سيكون شاملًا لجميع أجزاء المنهج، حيث تهدف الأسئلة إلى تقييم قدرات الطلاب في التحليل والتفسير وربط المفاهيم الجغرافية.

إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحان الجغرافيا

وأكدت الوزارة أنه تم إتاحة النماذج الاسترشادية لمادة الجغرافيا، والتي يمكن للطلاب الاطلاع عليها والتدرب على شكل الأسئلة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي. اضغط هنا

وشددت الوزارة على أن جميع الأسئلة ستكون وفق المواصفات الرسمية المعتمدة، وأن الامتحان سيقيس مهارات التفكير النقدي والتحليل، وليس الحفظ فقط، كما دعت الطلاب إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في المذاكرة والتدريب على الأسئلة الاسترشادية لضمان تحقيق أفضل النتائج في امتحانات الثانوية العامة 2025.

 

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