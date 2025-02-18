يبدأ أول مارس، اعرف عدد ساعات الصيام برمضان 2025

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان 1446 هـ فلكيًا توافق يوم السبت 1 مارس 2025، ويكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة.

وأعلن الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية ).

رؤية هلال رمضان 2025

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ماعدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

أول أيام رمضان 2025

وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1446هجريا فلكيًا يوم السبت 1مارس 2025

ويرفع آذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 5: 54مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو أخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12مساء.

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