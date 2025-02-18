الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير العمل: خطة لتدريب العاملين على مهن قطاع البترول

وزير العمل،فيتو
وزير العمل،فيتو

تفقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، معرض مصر الدولي للطاقة  (EGYPES 2025)، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025" المُنعقد لمدة ثلاثة أيام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة،  تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"،والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية.

واتفق الوزير خلال الجولة مع إحدى المراكز  التدريبية، لتدريب العاملين على المهن التي تخص قطاع البترول،ودراسة إمكانية تخصيص مدرسة متخصصة في تأهيل الشباب على المهن البترولية، وتشغيلها عن طريق "الوزارة".

وزير العمل: خطة لتدريب العاملين على المهن التي تخص قطاع البترول..ودراسة تأسيس مدرسة للمهن البترولية

وخلال جولته أشاد الوزير بهذا المعرض الذي يشارك فيه نحو 47 ألف مشارك وأكثر من 300 من قادة صناعة الطاقة العالمية، مع 2500 موفد، و500 عارض، وبحضور 8 مؤسسات بترول حكومية، و17 شركة بترول وطاقة دولية، إضافة إلى مشاركة واسعة من شركات الخدمات والتكنولوجيا، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر حيث يجمع كبار اللاعبين في السوق لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، ويُمثل منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والمؤسسات وكبرى الشركات العاملة في قطاعات الطاقة، لتبادل المعرفة، والبحث عن أحدث السبل لتحقيق التحول نحو الطاقة الخضراء، ويرصد أحدث الابتكارات في جميع جوانب سلسلة الطاقة.

ورافق الوزير في جولته بالمعرض عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعايدة محيي الدين الأمين العام للنقابة العامة. 

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