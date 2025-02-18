وزير الزراعة يكشف عن طفرة في ملف التصالح بمخالفات البناء

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه تم الانتهاء من أغلب الأحوزة العمرانية لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وهذا سيتم خلال أسبوع إلي 10 أيام.



منظومة حكومية لتسيير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” إلي تفعيل منظومة ما بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتخطيط خلال أسبوع إلي 10 أيام لتسيير الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.



طفرة في ملف التصالح بمخالفات البناء

وأكد أنه سيكون هناك طفرة في ملف التصالح بـ مخالفات البناء بعد عيد الفطر المبارك.

الأمن الغذائي

واختتم: التعدي على الأراضي الزراعية يمس الأمن الغذائي والأمن القومي، وبالتالي لن يتم السماح بالبناء عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.