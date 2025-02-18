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أخبار مصر

1.8 مليون جنيه تعويضات لأسر 9 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث بالمنيا

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء عن الموافقة على إجراءات صرف مليون و800 ألف جنيه تعويضات من بند الحوادث بالحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، لصالح أسر 9 عمال ضحايا حادث، كان قد وقع  بالطريق الدائري بمركز سمالوط بالمنيا، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف.

 

وقد تلقى الوزير تقريرا اليوم، من مديرية العمل بالمنيا بشأن تفاصيل الحادث الذي راح ضحيته هؤلاء العمال الذين يعملون لدى مقاول أنفار في مجال الأعمال الخرسانية..وأكد الوزير جبران أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية،في إطار تنفيذ خطة الدولة لحماية الفئات الأكثر  احتياجا..

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