الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير الزراعة يكشف مفاجأة عن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالمحلي

سعر أردب القمح، فيتو
سعر أردب القمح، فيتو

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مفاجأة بشأن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالسعر الاسترشادي المحلي.

 

سعر إردب القمح

وأكد وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن سعر إردب القمح الذي تم الإعلان عنه لهذا العام يصل إلي 2200 جنيه وهو استرشادي، في حين أن المستورد لا يتجاوز 1850 جنيها.

 

دعم الحكومة للفلاح 

ولفت إلي أنه لا يجب تجاهل منح الحكومة للمزارعين قرضا مدعما بفائدة 5% خاصا بزراعة القمح بخلاف الأسمدة المدعمة.

 
 

إنتاجية فدان القمح

وأشار إلي أن متوسط إنتاجية فدان القمح يصل إلي 20 إردبا وبعض الأراضي يصل إلي 25 إردبا
 

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