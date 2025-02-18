رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويفتتح معرض "أهلا رمضان" بالجيزة

يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

اجتماع مجلس الوزراء، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يستعرض خلاله رئيس الوزراء أبرز قرارات المجلس، وآخر التطورات المتعلقة بالملفات المطروحة.

كما يشهد مدبولي افتتاح المعرض الرئيسي لمبادرة "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة، والتي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية، ومن المتوقع أن تشمل الفعاليات جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.