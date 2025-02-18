الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويفتتح معرض "أهلا رمضان" بالجيزة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع الحكومة الأسبوعي  بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يستعرض خلاله رئيس الوزراء أبرز قرارات المجلس، وآخر التطورات المتعلقة بالملفات المطروحة.

كما يشهد مدبولي افتتاح المعرض الرئيسي لمبادرة "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة، والتي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية، ومن المتوقع أن تشمل الفعاليات جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار.

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