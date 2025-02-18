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خارج الحدود

الإمارات تعلن موعد بدء شهر رمضان فلكيًّا

الإمارات، فيتو
الإمارات، فيتو

قال  إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك،:إن هلال شهر رمضان الجديد سيولد بعد حدوث الاقتران بين الشمس والقمر يوم الجمعة 28 فبراير الجاري، عند الساعة 4:45 صباحًا بتوقيت الإمارات.

رؤية هلال رمضان

وأشار في تصريحات له إلى أنه في مساء اليوم نفسه، سيكون القمر عند غروب الشمس على ارتفاع 6 درجات، وبعمر يتجاوز 13 ساعة و35 دقيقة، وسيغرب بعد غروب الشمس بـ31 دقيقة، مما يجعل رؤيته ممكنة.

وقال أيضا، إنه بناءً على الحسابات الفلكية يكون يوم السبت 1 مارس 2025 غرة شهر رمضان المبارك.ولفت الجروان، إلى أن هلال شوال 

موعد عيد الفطر المبارك

وسيولد يوم السبت 29 مارس الساعة 14:58 ظهرًا بتوقيت الإمارات، وسيكون مماس للأفق الغربي وقت غروب الشمس، وسيغرب بعد غروب الشمس بـ 5 دقائق، ولهذا من المتوقع أن تتعذر رؤيته، وسيكمل الشهر الفضيل عدته 30 يومًا، وعليه يكون يوم الاثنين 31 مارس غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك، فلكيًا.

 اتفاق الدول الإسلامية على موعد بداية شهر رمضان

وتوقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، اتفاق الدول الإسلامية على موعد بداية الشهر الفضيل فيما قد لا يحدث هذا التوافق في موعد نهاية الشهر الفضيل.

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الإمارات هلال شهر رمضان الشمس والقمر جمعية الإمارات

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