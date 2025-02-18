الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف: صلاة التراويح 20 ركعة بالمساجد الكبرى

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

أعلن الدكتور أسامة الأزهري،  وزير الأوقاف، ملامح الخطة الدعوية المشتركة لشهر رمضان لحين الانتهاء من الاستقرار على الخطة النهائية مع الأزهر الشريف، منها الملتقى الفكري لسيدنا الإمام  الحسين يبدأ في الثاني من رمضان، بالإضافة إلى الملتقى الفكري المنعقد بعد صلاة العشاء وهو ملتقى عام للأئمة المتميزين ودعاة وزارة الاوقاف، يوازيه ملتقى رئيسي فكري للواعظات بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، إذا تمت التجديدات.

وأوضح وزير الأوقاف أن صلاة التراويح، 20 ركعة بالمساجد الكبرى مثل مسجد الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب رضي الله عنهم بالقاهرة.

وقال وزير الأوقاف: إن إقامة صلاة التراويح بمساجد الجمهورية ستكون غير محددة بوقت، مشيرا إلى أن كل مسجد على حسب رواده، على أن يتم الاتفاق بين الإمام ورواد المسجد.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أنه سيتم تحديد مساجد في كل منطقة للصلاة بجزء وختم القران الكريم.

وأضاف خلال كلمته اليوم بلقاء عدد من صحفيي الملف الديني، أن الوزارة ستنظم برنامج الابتهالات بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، بمشاركة المبتهلين عبد اللطيف العزب وهدان يوم السبت، وأحمد تميم المراغي يوم الأحد، وبلال مختار يوم الاثنين، وأحمد مقلد يوم الثلاثاء، ويسري معتوق يوم الأربعاء، ومحمد حسن الصعيدي يوم الخميس، ومحمد عبد الرؤوف السوهاجي يوم الجمعة.

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صلاة التراويح وزير الأوقاف أسامة الأزهري مساجد الجمهورية مسجد السيدة نفيسة

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