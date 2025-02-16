الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: يجب إطلاق جميع الرهائن من غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد،  إنه "يجب إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة فورا".

وزير الخارجية الأمريكي: يجب إطلاق جميع الرهائن من غزة
 

وأضاف روبيو خلال مؤتمر صحفي مع رئيس  الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا يعتقد أن هناك حليفا لإسرائيل أفضل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى القدس للاجتماع مع نتنياهو

وجدد الوزير الأمريكي التأكيد على رؤية ترامب بأنه لا يمكن لحركة حماس أن تستمر كقوة سياسية وعسكرية في قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد،  أن نتنياهو عقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس.واعقبه اجتماع موسع.
 

ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه في القدس في إطار جولته الأولى في المنطقة.

 

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها أمس  السبت، أن  وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصل إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وزير الخارجية الأمريكي يصل تل أبيب 

وفي وقت سابق نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إن  وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط منتصف فبراير الجاري".

 

وزير الخارجية الأمريكي يخطط لزيارة الشرق الأوسط

وتأتي هذه الزيارة إلى المنطقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

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