سلطنة عمان تدين مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

أكدت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، موقفها الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أي خطط للتهجير تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشددت سلطنة عمان، في بيان لها، عبر منصة "إكس"، على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأضاف البيان أن "أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم تُعدُ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة".

ودَعت السلطنة "المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسئولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

الموقف العماني من تصريحات ترامب



يأتي الموقف العماني تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة الذي مزقته الحرب، وتطوره اقتصاديًا بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وتوقع ترامب أن يتحول قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، معربًا عن أمله في إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة وإعادة تطوير المنطقة من قبل الولايات المتحدة.

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