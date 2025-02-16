وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأحد إلى القدس للاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى القدس للاجتماع مع نتنياهو

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى تل أبيب، مساء أمس السبت، في أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة

وحطت طائرة روبيو في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، حيث من المفترض التوجه إلى القدس قبل إجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين سيسلط خلالها الضوء على مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، الآتي من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الأحد.

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