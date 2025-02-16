الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى القدس للاجتماع مع نتنياهو

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي برفقة نظيره الإسرائيلي، فيتو

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأحد إلى القدس للاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى القدس للاجتماع مع نتنياهو

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى تل أبيب، مساء أمس السبت، في أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

 مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة

وحطت طائرة روبيو في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، حيث من المفترض التوجه إلى القدس قبل إجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين سيسلط خلالها الضوء على مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، الآتي من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الأحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تل أبيب بن غوريون وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نتنياهو

مواد متعلقة

وزير جيش الاحتلال: الإدارة الأمريكية تواصل تزويد إسرائيل بكل ما يلزم

هيئة البث: نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة

مستشهدا برد مبارك على نتنياهو.. عصام كامل يكشف مصير المنطقة بعد تهديدات ترامب (فيديو)

مكتب نتنياهو: الفضل لتصريحات ترامب في عودة الأسرى الإسرائيليين
ads

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2025

محمد صلاح يستهدف رقمين قياسيين أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

سائق يذبح شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج

أخبار مصر: مواعيد الدراسة فى رمضان، الأهلي يجهز حملة إعلانية للشناوي، الليمون بـ 43 جنيهًا، حقيقة وفاة ملك المغرب

أسعار السمك اليوم، البلطي الأسواني يبدأ من 30 جنيهًا في سوق العبور

رئيس قبرص: السيسي قاد جهودًا دبلوماسية بارزة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد بغزة

منوعات

المزيد

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

وكالة الأمن النووي الأمريكية تفقد التواصل مع موظفيها المفصولين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية