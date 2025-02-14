إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مقترحا فرنسيا للخروج من جنوب لبنان

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها، إن إسرائيل رفضت مقترحا فرنسيا يتيح خروج قوات الاحتلال الإسرائيلية من لبنان بحلول ١٨ فبراير الجاري.

الاحتلال الإسرائيلي يرفض مقترح فرنسا بالانسحاب من جنوب لبنان

وأكد الإعلام العبري أن المقترح الفرنسي يقضي بأن تحل قوات حفظ سلام أممية محل قوات الاحتلال الإسرائيلية في نقاط رئيسية جنوبي لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارتين على منطقتين في جنوب لبنان، في خرقين جديدين لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقالت الوكالة إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف في قضاء النبطية وعلى دفعتين".

وأضافت أن "الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتَي ياطر وزبقين في قضاء مدينة صور".

من ناحيته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن "طائرات حربية لسلاح الجو أغارت بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله".

وأضاف أن هذه المواقع "احتوت على وسائل قتالية ومنصات صاروخية كانت تشكل تهديدًا مباشرًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، على حد قوله.

ورغم الخروق المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، قال الجيش الإسرائيلي إنه "مصمم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وذلك لمنع إعادة تموضع حزب الله وإعماره" وفق البيان ذاته.

وبهاتين الغارتين يرتفع إجمالي الخروقات الإسرائيلية منذ سريان الاتفاق قبل 80 يومًا إلى 930 خرقا، ما خلف 73 شهيدًا و265 جريحًا، وفق بيانات رسمية لبنانية.

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